巴基斯坦拉合尔高等法院责令监狱管理部门向巴基斯坦正义运动党（PTI）创始人、前总理伊姆兰·汗的妹妹乌兹玛·汗医生提供心脏药物。Dawn报道。

法庭听证

10月12日，法官阿布赫尔·古尔·汗审理了一份有关对伊姆兰·汗姐妹实施预防性拘留的申请。该申请于10月6日由诺琳·尼亚齐的女儿萨基娜·尼亚齐提交。

听证期间，乌兹玛·汗的丈夫阿哈德·汗表示，他的妻子患有心脏病，每天需要服用三种药物。他请求法院确保每天将药物送入监狱。法官审议相关论点后，裁定向乌兹玛·汗提供药物，并推迟决定是否亲自传唤拉合尔警察局长和副专员。

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伊姆兰·汗姐妹被拘留

乌兹玛·汗、诺琳·尼亚齐和阿丽玛·汗根据《维护公共秩序条例》被拘留近三周。乌兹玛·汗和诺琳·尼亚齐于9月21日被拘留30天，阿丽玛·汗则于前一天被拘留。

申请人的律师拉纳·穆达萨尔·乌马尔还请求允许诺琳·尼亚齐在监狱中获得衣物、药物和眼镜，并允许亲属和律师会见被拘留的女性。在此前的听证会上，法院要求提交一份关于为这些姐妹提供药物、衣物及其他基本生活必需品的报告。9月24日，法院拒绝立即暂停针对诺琳·尼亚齐和乌兹玛·汗的预防性拘留通知。

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