Высокий суд Лахора в Пакистане обязал администрацию тюрьмы обеспечить сердечными препаратами доктора Узму Хан — сестру основателя PTI и бывшего премьер-министра Имрана Хана. Об этом сообщает Dawn.

Слушание в суде

12 октября судья Абхер Гул Хан рассмотрел заявление относительно превентивного задержания сестер Имрана Хана. Его 6 октября подала Сакина Ниязи, дочь Норин Ниязи.

Во время слушания муж Узмы Хан Ахада Хан сообщил, что его жена страдает заболеванием сердца и ежедневно нуждается в трех препаратах. Он попросил суд обеспечить ежедневную передачу лекарств в тюрьму. После рассмотрения аргументов судья постановил предоставить Узме Хан медикаменты и отложил решение о личном вызове руководителя полиции Лахора и заместителя комиссара.

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Задержание сестер Имрана Хана

Узма Хан, Норин Ниязи и Алима Хан почти три недели находятся под стражей в соответствии с Ордонансом о поддержании общественного порядка. Узму Хан и Норин Ниязи задержали на 30 дней 21 сентября, а Алиму Хан — днем ранее.

Адвокат заявительницы Рана Мудассар Умар также попросил разрешить Норин Ниязи получать в тюрьме одежду, лекарства и очки, а родственникам и адвокатам — встречаться с задержанными женщинами. На предыдущем слушании суд запросил отчет об обеспечении сестер медикаментами, одеждой и другими базовыми потребностями. 24 сентября суд отказался немедленно приостановить уведомления о превентивном задержании Норин Ниязи и Узмы Хан.

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