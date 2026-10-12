Sąd Najwyższy w Lahaurze w Pakistanie nakazał administracji więzienia zapewnić leki nasercowe dr Uzmie Khan, siostrze założyciela PTI i byłego premiera Imrana Khana. Poinformował o tym Dawn.

Rozprawa sądowa

12 października sędzia Abher Gul Khan rozpatrzył wniosek dotyczący prewencyjnego zatrzymania sióstr Imrana Khana. Został on złożony 6 października przez Sakinę Niazi, córkę Noreen Niazi.

Podczas rozprawy mąż Uzmy Khan, Ahad Khan, poinformował, że jego żona cierpi na chorobę serca i codziennie potrzebuje trzech leków. Poprosił sąd o zapewnienie codziennego dostarczania leków do więzienia. Po rozpatrzeniu argumentów sędzia nakazał zapewnić Uzmie Khan leki i odroczył decyzję w sprawie osobistego wezwania szefa policji w Lahaurze oraz zastępcy komisarza.

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Zatrzymanie sióstr Imrana Khana

Uzma Khan, Noreen Niazi i Aleema Khan przebywają w areszcie od niemal trzech tygodni na podstawie rozporządzenia o utrzymaniu porządku publicznego. Uzma Khan i Noreen Niazi zostały zatrzymane na 30 dni 21 września, a Aleema Khan — dzień wcześniej.

Pełnomocnik wnioskodawczyni, Rana Mudassar Umar, poprosił również o umożliwienie Noreen Niazi otrzymywania w więzieniu odzieży, leków i okularów, a krewnym oraz prawnikom — spotkań z zatrzymanymi kobietami. Na poprzedniej rozprawie sąd zażądał raportu o zapewnieniu siostrom leków, odzieży i innych podstawowych potrzeb. 24 września sąd odmówił natychmiastowego zawieszenia zawiadomień o prewencyjnym zatrzymaniu Noreen Niazi i Uzmy Khan.

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