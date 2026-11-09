Inflacja producencka w Chinach sięgnęła 5,7% — CNBC

W Chinach indeks cen producentów wzrósł w październiku o 5,7%. Było to najwyższe tempo wzrostu od czerwca 2022 roku, a przyspieszenie inflacji producenckiej trwa trzeci miesiąc z rzędu.

Wskaźnik przekroczył prognozy

Ekonomiści ankietowani przez Reuters oczekiwali wzrostu indeksu cen producentów o 5,3%. Faktyczny wynik przekroczył prognozę o 0,4 punktu procentowego, informuje CNBC.

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Inflacja konsumencka spowolniła

Jednocześnie inflacja konsumencka w Chinach spowolniła w październiku do 0,7%. Było to pierwsze spowolnienie po dwóch miesiącach wzrostu tego wskaźnika. We wrześniu inflacja konsumencka wynosiła 0,9%, podczas gdy ekonomiści ankietowani przez Reuters prognozowali październikowy poziom na 0,8%.

CNBC zauważa również, że chińska gospodarka wykazywała ostatnio oznaki ekspansji. W trzecim kwartale rosła szybciej, niż oczekiwano, a sprzedaż detaliczna we wrześniu znacznie przekroczyła prognozy.

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