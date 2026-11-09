Виробнича інфляція в Китаї сягнула 5,7% — CNBC

У Китаї індекс цін виробників у жовтні зріс на 5,7%. Це найвищий темп зростання з червня 2022 року, а прискорення виробничої інфляції триває третій місяць поспіль.

Показник перевищив прогнози

Економісти, опитані Reuters, очікували зростання індексу цін виробників на 5,3%. Фактичний результат перевищив прогноз на 0,4 відсоткового пункту, повідомляє CNBC.

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Споживча інфляція сповільнилася

Водночас інфляція для споживачів у Китаї в жовтні сповільнилася до 0,7%. Це стало першим уповільненням після двох місяців зростання показника. У вересні споживча інфляція становила 0,9%, тоді як опитані Reuters економісти прогнозували жовтневий рівень у 0,8%.

CNBC також зазначає, що китайська економіка останнім часом демонструвала ознаки розширення. У третьому кварталі вона зросла швидше, ніж очікувалося, а роздрібні продажі у вересні суттєво перевищили прогнози.

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