Производственная инфляция в Китае достигла 5,7% — CNBC

В Китае индекс цен производителей в октябре вырос на 5,7%. Это самый высокий темп роста с июня 2022 года, а ускорение производственной инфляции продолжается третий месяц подряд.

Показатель превысил прогнозы

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали роста индекса цен производителей на 5,3%. Фактический результат превысил прогноз на 0,4 процентного пункта, сообщает CNBC.

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Потребительская инфляция замедлилась

В то же время потребительская инфляция в Китае в октябре замедлилась до 0,7%. Это стало первым замедлением после двух месяцев роста показателя. В сентябре потребительская инфляция составляла 0,9%, тогда как опрошенные Reuters экономисты прогнозировали октябрьский уровень в 0,8%.

CNBC также отмечает, что китайская экономика в последнее время демонстрировала признаки расширения. В третьем квартале она выросла быстрее, чем ожидалось, а розничные продажи в сентябре существенно превысили прогнозы.

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