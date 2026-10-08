Ropa zdrożała w związku z napięciami na Bliskim Wschodzie — CNBC

Ceny ropy wzrosły w czwartek w związku z obawami o bezpieczeństwo dostaw z Bliskiego Wschodu, w szczególności z powodu ryzyka związanego z Iranem i Arabią Saudyjską. Grudniowe kontrakty terminowe na ropę Brent podrożały o 1,36%, do 101,54 dolara za baryłkę, a listopadowe kontrakty terminowe na amerykańską ropę West Texas Intermediate — o 1,04%, do 89,32 dolara za baryłkę, informuje CNBC.

Możliwe operacje USA w Iranie

NBC News, powołując się na źródła, podało, że prezydent USA Donald Trump i jego zespół ds. bezpieczeństwa narodowego omawiali możliwe wznowienie na dużą skalę amerykańskich operacji wojskowych w Iranie w ciągu najbliższych tygodni. Według stacji rozważano również opcje obejmujące uderzenia przed przyszłomiesięcznymi wyborami w połowie kadencji.

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Rynki obserwują również wzrost napięć w regionie. Wspierani przez Iran Huti niedawno zaatakowali saudyjskie lotniska w Dżizanie i Nadżranie. Według CNBC Teheran atakuje także tankowce w Cieśninie Ormuz.

Ryzyko dla tras eksportowych

Według Inki Cho, konsultanta ds. rynków finansowych platformy handlowej Exness, notowania ropy prawdopodobnie nadal będą zależeć od bezpieczeństwa tras eksportowych oraz infrastruktury energetycznej państw Zatoki Perskiej. Każda eskalacja, która wpłynie na żeglugę przez Cieśninę Ormuz lub infrastrukturę energetyczną Arabii Saudyjskiej, może zagrozić fizycznym dostawom i przyczynić się do dalszego wzrostu cen.

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