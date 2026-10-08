Нефть выросла на фоне напряженности на Ближнем Востоке — CNBC

Цены на нефть в четверг выросли на фоне опасений по поводу безопасности поставок с Ближнего Востока, в частности из-за рисков, связанных с Ираном и Саудовской Аравией. Декабрьские фьючерсы на Brent подорожали на 1,36%, до 101,54 доллара за баррель, а ноябрьские фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate — на 1,04%, до 89,32 доллара за баррель, сообщает CNBC.

Возможные операции США в Иране

NBC News со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности обсуждали возможное возобновление масштабных американских военных операций в Иране в течение ближайших недель. По данным телеканала, среди вариантов также рассматривались удары до промежуточных выборов в следующем месяце.

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Рынки также следят за ростом напряженности в регионе. Поддерживаемые Ираном хуситы недавно атаковали аэропорты Саудовской Аравии в Джизане и Наджране. По данным CNBC, Тегеран также атакует танкеры в Ормузском проливе.

Риски для экспортных маршрутов

По словам Инки Чо, консультанта по финансовым рынкам торговой платформы Exness, нефтяные котировки, вероятно, и далее будут зависеть от безопасности экспортных маршрутов и энергетической инфраструктуры стран Персидского залива. Любая эскалация, которая повлияет на судоходство через Ормузский пролив или на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии, может поставить под угрозу физические поставки и способствовать дальнейшему росту цен.

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