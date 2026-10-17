NBA zaostrza kontrolę nad zakładami sportowymi przed sezonem 2026–2027. Liga ogranicza niektóre rodzaje zakładów oferowanych przez jej autoryzowanych partnerów hazardowych, a także będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję do wykrywania potencjalnie podejrzanej aktywności, informuje CNBC.

Które zakłady zostaną ograniczone

W liście do firm bukmacherskich, w tym FanDuel, DraftKings i Fanatics, NBA wprowadziła ograniczenia dotyczące zakładów na zawodnika, który pierwszy zdobędzie punkty w meczu. Będą one również dotyczyć zakładów na koszykarzy, po których oczekuje się mniej niż 12 minut gry w meczu, oraz zakładów akumulowanych łączących kilka prognoz słabego występu jednego sportowca.

Liga uważa, że takie rynki mogą stwarzać zagrożenia dla uczciwości rywalizacji, ponieważ jeden zawodnik może wpłynąć na wynik pojedynczego zakładu. Zmiany następują po serii spraw związanych z hazardem z udziałem byłych graczy NBA Jontaya Portera, Terry'ego Roziera i Damona Jonesa, a także byłego trenera i zawodnika Chaunceya Billupsa.

Platforma oparta na AI

W oddzielnym memorandum skierowanym do prezesów klubów, generalnych menedżerów, specjalistów ds. uczciwości i prawników NBA poinformowała o utworzeniu wewnętrznego systemu monitoringu opartego na AI. Analizuje on dane koszykarskie, raporty o urazach, informacje z mediów społecznościowych dotyczące dostępności zawodników oraz indywidualne dane o zakładach.

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Według wiceprezesa wykonawczego NBA ds. zarządzania ligą i polityki Dana Spillane'a platforma ma pomóc w szybkim wykrywaniu i badaniu potencjalnie podejrzanej aktywności związanej z zakładami. Komisarz NBA Adam Silver powiedział CNBC, że liga dąży do uzyskania szerszego dostępu do danych o zakładach i większej kontroli nad dostępnymi rynkami, w tym rynkami prognostycznymi.

Szkolenia i ochrona przed nękaniem

NBA wzmocni również szkolenia dla zespołów i debiutantów dotyczące zakładów sportowych. Były zawodnik NFL i emerytowany agent FBI Charles Tillman będzie prowadził szkolenia stacjonarne dla każdego klubu. Debiutanci przejdą odpowiednie szkolenie podczas NBA Combine i obowiązkowego programu Rookie Transition.

Liga zaktualizowała kodeks postępowania dla kibiców, osobno podkreślając zakaz nękania związanego z zakładami. NBA będzie również współpracować z zewnętrznym dostawcą usług w celu monitorowania obraźliwych wiadomości oraz uruchomiła bezpieczną tekstową infolinię do zgłaszania gróźb.

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