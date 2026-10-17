НБА усиливает контроль за спортивными ставками в преддверии сезона 2026–2027 годов. Лига ограничивает отдельные виды пари, которые предлагают ее авторизованные партнеры в сфере азартных игр, а также будет применять искусственный интеллект для выявления потенциально подозрительной активности, сообщает CNBC.

Какие ставки ограничат

В письме букмекерским компаниям, в частности FanDuel, DraftKings и Fanatics, НБА ввела ограничения на ставки на игрока, который первым забросит мяч в матче. Они также будут касаться ставок на баскетболистов, от которых ожидают менее 12 минут игрового времени за матч, и экспресс-ставок, объединяющих несколько прогнозов на слабое выступление одного спортсмена.

В лиге считают, что такие рынки могут создавать риски для честности соревнований, поскольку один игрок способен повлиять на результат отдельной ставки. Изменения происходят после серии дел, связанных с азартными играми, с участием бывших игроков НБА Джонтея Портера, Терри Розира и Деймона Джонса, а также бывшего тренера и игрока Чонси Биллапса.

Платформа на основе ИИ

В отдельном меморандуме для президентов клубов, генеральных менеджеров, специалистов по вопросам добросовестности и юристов НБА сообщила о создании внутренней системы мониторинга на основе ИИ. Она анализирует баскетбольные данные, отчеты о травмах, информацию из соцсетей о доступности игроков и индивидуальные данные о ставках.

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По словам исполнительного вице-президента НБА по управлению лигой и политике Дэна Спиллейна, платформа должна помочь оперативно выявлять и расследовать потенциально подозрительную активность, связанную со ставками. Комиссар НБА Адам Сильвер заявил CNBC, что лига стремится получить более широкий доступ к данным о ставках и больше контролировать доступные рынки, в том числе рынки прогнозов.

Обучение и защита от преследований

НБА также усилит обучение команд и новичков по вопросам спортивных ставок. Бывший игрок НФЛ и отставной агент ФБР Чарльз Тиллман будет проводить очные тренинги для каждого клуба. Новички будут проходить соответствующее обучение во время NBA Combine и обязательной программы Rookie Transition.

Лига обновила кодекс поведения болельщиков, отдельно подчеркнув запрет на преследования, связанные со ставками. НБА также будет сотрудничать со сторонним поставщиком услуг для мониторинга оскорбительных сообщений и запустила защищенную текстовую горячую линию для сообщений об угрозах.

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