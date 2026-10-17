NBA在2026—2027赛季前加强对体育博彩的监管。联盟正在限制其获授权博彩合作伙伴提供的部分投注类型，并将使用人工智能识别潜在可疑活动，CNBC报道。

将限制哪些投注

NBA在致包括FanDuel、DraftKings和Fanatics在内的博彩公司的一封信中，对押注哪位球员将在比赛中首先得分的投注实施了限制。这些限制还将适用于预计每场比赛上场时间不足12分钟的篮球运动员的投注，以及将对同一运动员表现不佳的多项预测结合起来的串关投注。

联盟认为，此类市场可能对比赛的公正性构成风险，因为一名球员能够影响单项投注的结果。这些变化发生在一系列涉及前NBA球员乔泰·波特、特里·罗齐尔和达蒙·琼斯，以及前教练兼球员昌西·比卢普斯的博彩相关案件之后。

基于AI的平台

NBA在另一份发给俱乐部主席、总经理、诚信事务专家和律师的备忘录中宣布，将建立内部AI监测系统。该系统分析篮球数据、伤病报告、社交媒体上有关球员可出场情况的信息，以及个人投注数据。

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NBA联盟治理与政策执行副总裁丹·斯皮莱恩表示，该平台旨在帮助迅速识别和调查潜在可疑的博彩相关活动。NBA总裁亚当·萧华向CNBC表示，联盟寻求获得更广泛的投注数据访问权限，并对可用市场拥有更多控制权，其中包括预测市场。

培训与防范骚扰

NBA还将加强对球队和新秀有关体育博彩的培训。前NFL球员、已退休的FBI探员查尔斯·蒂尔曼将为每家俱乐部开展现场培训。新秀将在NBA Combine和强制性的Rookie Transition项目期间接受相关培训。

联盟更新了球迷行为准则，特别强调禁止与投注相关的骚扰。NBA还将与第三方服务提供商合作监测辱骂性信息，并已开通安全的短信热线，用于举报威胁。

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