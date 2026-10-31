Platforma rynków prognostycznych Polymarket bada podejrzane zakłady zawarte krótko przed zakończeniem głosowania w wyborach w Izraelu. Jak informuje Agencja Anadolu, powołując się na „The Wall Street Journal”, o kontroli poinformowała osoba zaznajomiona z jej przebiegiem.

Zakłady przed zakończeniem głosowania

Według publikacji transakcje przyniosły znaczne zyski i zostały dokonane w wyjątkowo dogodnym momencie. Zakłady dotyczyły prognoz, że premier Izraela Binjamin Netanjahu osiągnie lepszy wynik niż jego przeciwnik.

W związku z tymi transakcjami platformy rynków prognostycznych, w tym Polymarket, są pod wzmożoną kontrolą z powodu możliwego wykorzystywania informacji poufnych do zawierania zakładów, zauważa WSJ.

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Inne doniesienia o możliwych naruszeniach

W artykule wskazano również, że organy ścigania USA i Izraela postawiły zarzuty wojskowym, którzy, według publikacji, są podejrzewani o wykorzystywanie poufnych informacji do czerpania zysków z zakładów na platformie.

Federalni śledczy w USA, według informacji WSJ, przygotowują się również do postawienia zarzutów pracownikowi KPMG, podejrzewanemu o wykorzystywanie informacji poufnych do transakcji związanych z wynikami finansowymi spółek audytowanych przez firmę. Osobno informowano o przypadkach, w których użytkownicy mieli rzekomo przypisywać skradzione karty debetowe do kont Polymarket, aby finansować zakłady.

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