Платформа рынков прогнозов Polymarket проверяет подозрительные ставки, сделанные незадолго до завершения голосования на выборах в Израиле. Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на The Wall Street Journal, о проверке рассказал человек, осведомленный о ее ходе.

Ставки перед завершением голосования

По данным издания, операции принесли значительную прибыль и были совершены в необычно удачное время. Ставки касались прогнозов о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покажет лучший результат, чем его оппонент.

На фоне этих операций платформы рынков прогнозов, в частности Polymarket, находятся под усиленным вниманием из-за возможного использования инсайдерской информации для ставок, отмечает WSJ.

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Другие сообщения о возможных нарушениях

В статье также говорится, что правоохранительные органы США и Израиля предъявили обвинения военнослужащим, которых, по данным издания, подозревают в использовании конфиденциальной информации для получения прибыли от ставок на платформе.

Федеральные следователи США, по информации WSJ, также готовятся предъявить обвинения сотруднику KPMG, которого подозревают в использовании инсайдерской информации для операций, связанных с финансовыми результатами компаний, аудит которых проводила фирма. Отдельно сообщалось о случаях, когда пользователи якобы привязывали украденные дебетовые карты к аккаунтам Polymarket для финансирования ставок.

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