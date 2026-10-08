Słoweński kolarz Primož Roglič wygrał jazdę indywidualną na czas na mistrzostwach Europy, które odbyły się w mieście Šenčur w Słowenii. Na trasie liczącej 22 kilometry 36-letni sportowiec wyprzedził Francuza Bruno Armiraila o 6,59 sekundy, informuje Dawn.

Przewaga mniejsza niż siedem sekund

Roglič szybko rozpoczął wyścig i utrzymał przewagę nad rywalami. Trzecie miejsce zajął kolejny reprezentant Francji, Maxime Decomble.

Olimpijski mistrz Tokio 2020 w jeździe na czas wystąpił przy wsparciu miejscowych kibiców. Na starcie nie pojawili się aktualny mistrz świata i igrzysk olimpijskich w tej konkurencji Remco Evenepoel ani włoski specjalista od jazdy na czas Filippo Ganna.

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Francuz Paul Seixas również opuścił mistrzostwa Europy, koncentrując się na jednodniowym klasyku Tour de Lombardie, zaplanowanym na ten weekend. Wśród uczestników nie było żadnego medalisty mistrzostw świata, które odbyły się nieco ponad dwa tygodnie temu.

Piąty tytuł Reusser

W kobiecej jeździe na czas zwyciężyła aktualna mistrzyni świata Marlen Reusser. Zdobyła tytuł mistrzyni Europy piąty rok z rzędu.

Drugie miejsce zajęła Holenderka Demi Vollering, która w ciągu poprzednich dziesięciu dni wygrała światowy i europejski wyścig ze startu wspólnego. Brązowy medal zdobyła Francuzka Juliette Berteau.

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