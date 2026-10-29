Na granicy z Polską mieszkaniec Lwowa próbował przekupić strażniczkę graniczną

W punkcie granicznym „Hrušiv” na granicy z Polską straż graniczna udaremniła próbę przekupienia funkcjonariuszki. 28-letni mieszkaniec Lwowa próbował przekazać jej 600 dolarów amerykańskich, aby wpłynąć na decyzję dotyczącą przekroczenia granicy.

Mężczyzna przybył do przejścia granicznego, aby wyjechać z Ukrainy. Podczas kontroli dokumentów i rozmowy z funkcjonariuszką nie był w stanie potwierdzić celu podróży do Polski. Aby uzyskać zezwolenie na przekroczenie granicy, mieszkaniec Lwowa włożył pieniądze do koperty z dokumentami i przekazał ją funkcjonariuszce 7. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Funkcjonariuszka odmówiła przyjęcia pieniędzy i postąpiła zgodnie z ustalonymi procedurami. Do Policji Krajowej skierowano zawiadomienie o wykryciu oznak przestępstwa przewidzianego w art. 369 Kodeksu karnego Ukrainy – propozycja, obietnica lub udzielenie nielegalnej korzyści funkcjonariuszowi.

Państwowa Służba Graniczna Ukrainy przestrzega zasady zerowej tolerancji wobec korupcji.

Od początku 2026 roku żołnierze 7. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej odmówili przyjęcia nielegalnych korzyści w 392 przypadkach. Łączna kwota oferowanych środków przekroczyła 1,6 miliona hrywien. Pieniądze oferowano w hrywienach oraz w walucie obcej. Informację tę przekazało Zachodnie Regionalne Zarząd Państwowej Służby Granicznej Ukrainy – Granica Zachodnia. W Kijowie lekarz próbował przewieźć mężczyznę do Rumunii za łapówkę. Przypomnijmy, że w obwodzie winnickim ujawniono przypadek urzędniczki wojskowej, która sprzedawała podwładnym „urlopy”. Również w obwodzie czernihowskim ujawniono schemat umożliwiający odroczenie mobilizacji poprzez fikcyjne zatrudnienie.

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