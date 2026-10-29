На границе с Польшей житель Львова пытался подкупить пограничницу

В пункте пропуска «Грушев» на границе с Польшей пограничники пресекли попытку подкупа военнослужащей. 28-летний житель Львова пытался передать ей 600 долларов США, чтобы повлиять на решение о пересечении границы.

Мужчина прибыл в пункт пропуска для выезда из Украины. Во время проверки документов и общения с пограничницей он не смог подтвердить цель поездки в Польшу. Чтобы добиться разрешения на пересечение границы, львовянин вложил деньги в пакет документов и передал его военнослужащей 7-го пограничного Карпатского отряда.

Военнослужащая отказалась от денег и действовала в соответствии с установленным порядком. В Национальную полицию было направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 Уголовного кодекса Украины — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Государственная пограничная служба Украины придерживается принципа нулевой терпимости к коррупции.

С начала 2026 года военнослужащие 7-го Карпатского пограничного отряда отказались от неправомерной выгоды в 392 случаях. Общая сумма предложенных средств превысила 1,6 миллиона гривен. Деньги предлагали в гривнах и иностранной валюте. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница. В Киеве врач пытался переправить мужчину в Румынию за взятку. Напомним, в Винницкой области разоблачили военную чиновницу, которая продавала подчиненным «отпуска». Также в Черниговской области раскрыли схему отсрочки от мобилизации через фиктивную работу.

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