Okazało się, że 17 lipca 2026 roku Dmitrij Werbiecki, były zastępca prokuratora generalnego Ukrainy, znany ze skandalu związanego z niezgłoszonym majątkiem, obronił pracę doktorską. Rada specjalistyczna Politechniki w Odessie, gdzie Werbycki od kilku lat studiuje na studiach doktoranckich, podjęła decyzję o przyznaniu mu stopnia doktora filozofii (PhD). Teraz nowym filozofem zainteresowały się organy ścigania.



Temat, który rzekomo zbadał ten skandaliczny prokurator, dotyczy polityki antykorupcyjnej Ukrainy oraz mechanizmów jej realizacji. Opiekunem naukowym została profesor Lidiya Karpenko.

Aby potwierdzić swój stopień naukowy, Werbycki musiał dopełnić formalności w postaci kilku artykułów w czasopismach naukowych. Werbicki uparcie je publikował: jeden artykuł ukazał się w 2023 roku, jeden w 2025 roku, a od razu dwa – w 2026 roku, na krótko przed obroną.

Pierwszy artykuł jest pracą zbiorową czterech autorów. Drugi również jest pracą zbiorową, napisany wspólnie z promotorką, profesorką Lidią Karpenko. Natomiast w 2026 roku ukazały się dwie prace autorskie Dmitra Anatolijowicza.

Rozprawy doktorskie Werbyckiego

Praca

naukowa byłego prokuratora liczyła 261 stron. W oficjalnym pliku PDF Politechniki Odesskiej na liście bibliograficznej pozostały co najmniej dwa odniesienia z domeną ChatGPT. Można więc przypuszczać, że część „pracy naukowej” została stworzona przy pomocy sztucznej inteligencji.

Jedno odnośnik z „końcówką ChatGPT” prowadzi do materiałów Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK), a drugie – do monografii Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych w Dniepropietrowsku.

A dalej jest jeszcze ciekawiej. W rozprawie poświęconej polityce antykorupcyjnej pojawiła się cała masa dziwnych dat ukraińskich ustaw. Na przykład ustawa o NABU nr 1698-VII w tabeli Werbyckiego jest podana jako ustawa z dnia 25 marca 2025 r., choć w rzeczywistości została uchwalona 14 października 2014 r.

Podobne nieścisłości pojawiły się w datach ustaw dotyczących prokuratury, zapobiegania korupcji, systemu sądownictwa, WAKS, SBU, ARMA, policji krajowej oraz kodeksu postępowania karnego. Na przykład:

Ustawa o prokuraturze nr 1697-VII – 7 września 2025 r. zamiast 14 października 2014 r.

Ustawa o policji krajowej nr 580-VIII – 12 września 2025 r. zamiast 2 lipca 2015 r.

Ustawa o Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy nr 2229-XII – 31 lipca 2025 r. zamiast 25 marca 1992 r.

Pomimo wyraźnych odniesień do ChatGPT, błędne daty przy przywoływaniu ustaw — nie przeszkodziło to Werbyckiemu w pomyślnym obronieniu pracy doktorskiej przed komisją specjalistyczną Politechniki w Odessie, która podjęła decyzję o przyznaniu mu stopnia doktora filozofii.

Organy ścigania



Innego zdania są studenci i weterani, którzy zwrócili się do rzeczniczki ds. edukacji Oleny Gorbacz. Przekazała ona ujawnione materiały dotyczące okoliczności studiów doktoranckich Werbyckiego do Policji Narodowej w celu zweryfikowania.

W szczególności w pismach poruszono kwestię ewentualnego wykorzystania studiów doktoranckich w celu uzyskania odroczenia.

Przypomnijmy, że były zastępca prokuratora generalnego Ukrainy Dmytro Werbycki znalazł się wśród osób w wieku powyżej 25 lat kontynuujących naukę. Rzekomo studiuje on w trybie stacjonarnym na studiach doktoranckich Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Odeska”, co daje mu oficjalne prawo do odroczenia mobilizacji.

Ministerstwo Edukacji odmówiło udzielenia informacji na temat wykształcenia kontrowersyjnego byłego prokuratora Dmytroja Werbyckiego, powołując się na poufność.

Ostatecznie jednak Narodowy Uniwersytet „Politechnika Odeska” oraz jego odrębna jednostka organizacyjna – Odeska Wyższa Szkoła Motoryzacyjno-Drogowa – stały się w 2025 roku przedmiotem nadzwyczajnych kontroli przeprowadzonych przez Państwową Służbę Jakości Edukacji Ukrainy. Kontrola dotyczyła w szczególności sposobu, w jaki placówki te przyjmowały na studia i organizowały proces kształcenia mężczyzn podlegających obowiązkowi wojskowemu.

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