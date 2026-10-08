Правоохоронців зацікавило, як експрокурор Дмитро Вербицький став доктором філософії

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Стало відомо, що 17 липня 2026 року скандально відомий своїми незадекларованими статками колишній заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький захистив дисертацію. Спеціалізована рада Одеської політехніки, де вже кілька років Вербицький вчиться в аспірантурі, ухвалила рішення про присудження йому ступеня доктора філософії (PhD). Тепер новим філософом зацікавилися правоохоронні органи.



Тема, яку начебто дослідив скандальний прокурора стосується антикорупційної політики України та механізми її реалізації. Науковим керівником стала професор Лідія Карпенко.

Для підтвердження свого наукового ступеню Вербицькому потрібно було дотриматися формальностей у вигляді кількох статей у наукових виданнях. Вербицького наполегливо їх видав: одна вийшла 2023 року, одна 2025-го і одразу дві — 2026-го, незадовго до захисту.

Перша стаття є колективною на чотирьох авторів. Друга також колективна, разом із науковим керівником, професором Лідією Карпенко. А у 2026 році з'являються дві персональні роботи Дмитра Анатолійовича.

Дисертації Вербицького



Наукова робота колишнього прокурора вмістилася на 261 сторінці. В офіційному PDF Одеської політехніки у списку літератури залишилися як мінімум два посилання з доміном ChatGPT. Тобто можна припустити, що частина «наукової роботи» була створена за допомогою штучного інтелекту.

Одне посилання з «хвостом ChatGPT» веде на матеріал НАЗК, друге – на монографію Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

А далі ще цікавіше. У дисертації з антикорупційної політики виявився цілий розсип дивних дат українських законів. Наприклад, закон про НАБУ №1698-VII у таблиці Вербицького вказано як закон від 25 березня 2025 року, хоча насправді його прийняли 14 жовтня 2014 року.

Аналогічні дива виявилися з датами законів про прокуратуру, запобігання корупції, судоустрою, ВАКС, СБУ, АРМА, Національній поліції та КПК. Наприклад:

Закон про прокуратуру №1697-VII – 7 вересня 2025 року замість 14 жовтня 2014-го.

Закон про Національну поліцію №580-VIII – 12 вересня 2025 року замість 2 липня 2015-го.

Закон про СБУ №2229-XII – 31 липня 2025 року замість 25 березня 1992-го.

Незважаючи на відверті посилання на ChatGPT, на невірні дати при згадування законів — це не завадило Вербицькому вдало захистити дисертацію у спеціалізованій раді Одеської політехніки, яка ухвалила рішення про присудження йому ступеню доктора філософії.

Правоохоронні органи



Іншої думку студенти та ветерани, які звернулися до освітнього омбудсмена Олени Горбач. Вона передала виявлені матеріали щодо обставин аспірантури Вербицького до Нацполіції для перевірки.

Зокрема, у зверненнях порушується питання про можливе використання аспірантури для отримання відстрочки.

Нагадаємо, що колишній заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький опинився серед здобувачів освіти віком 25+. Він наче б то навчається на денній формі в аспірантурі Національного університету «Одеська політехніка», що й дає йому офіційне право на відстрочку від мобілізації.

У Міносвіти відмовилися надати інформацію про освіту скандального експрокурора Дмитра Вербицького, посилаючись на конфіденційність.

Однако все закінчилося тим, що Національний університет «Одеська політехніка» та його відокремлений структурний підрозділ Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж у 2025 році стали об’єктами позапланових перевірок Державної служби якості освіти України. Перевірка стосувалася, зокрема, того, як у закладах приймали на навчання та організовували освітній процес для військовозобов’язаних чоловіків.

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