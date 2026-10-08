Правоохранителей заинтересовало, как бывший прокурор Дмитрий Вербицкий стал доктором философии

Стало известно, что 17 июля 2026 года бывший заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий, скандально известный своими незадекларированными доходами, защитил диссертацию. Специализированный совет Одесского политехнического университета, где Вербицкий уже несколько лет учится в аспирантуре, принял решение о присуждении ему степени доктора философии (PhD). Теперь новым философом заинтересовались правоохранительные органы.



Тема, которую якобы исследовал скандальный прокурор, касается антикоррупционной политики Украины и механизмов ее реализации. Научным руководителем стала профессор Лидия Карпенко.

Для подтверждения своей ученой степени Вербицкому нужно было соблюсти формальности в виде нескольких статей в научных изданиях. Вербицкий настойчиво их публиковал: одна вышла в 2023 году, одна — в 2025-м и сразу две — в 2026-м, незадолго до защиты.

Первая статья — коллективная, авторов четверо. Вторая также коллективная, в числе авторов — научный руководитель, профессор Лидия Карпенко. А в 2026 году появляются две авторские работы Дмитрия Анатольевича.

Диссертации Вербицкого



Научная работа бывшего прокурора уместилась на 261 странице. В официальном PDF Одесского политехнического университета в списке литературы остались как минимум две ссылки с доменом ChatGPT. То есть можно предположить, что часть «научной работы» была создана с помощью искусственного интеллекта.

Одна ссылка с «хвостом ChatGPT» ведёт на материал НАЗК, вторая — на монографию Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

А дальше ещё интереснее. В диссертации по антикоррупционной политике обнаружился целый россыпь странных дат украинских законов. Например, закон о НАБУ № 1698-VII в таблице Вербицкого указан как закон от 25 марта 2025 года, хотя на самом деле он был принят 14 октября 2014 года.

Аналогичные странности обнаружились с датами законов о прокуратуре, предотвращении коррупции, судебной системе, ВАКС, СБУ, АРМА, Национальной полиции и УПК. Например:

Закон о прокуратуре № 1697-VII — 7 сентября 2025 года вместо 14 октября 2014-го.

Закон о Национальной полиции № 580-VIII — 12 сентября 2025 года вместо 2 июля 2015 года.

Закон о СБУ № 2229-XII — 31 июля 2025 года вместо 25 марта 1992 года.

Несмотря на явные ссылки на ChatGPT, на неверные даты при упоминании законов — это не помешало Вербицкому успешно защитить диссертацию в специализированном совете Одесского политехнического университета, который принял решение о присуждении ему степени доктора философии.

Правоохранительные органы



Иного мнения придерживаются студенты и ветераны, обратившиеся к образовательному омбудсмену Елене Горбач. Она передала обнаруженные материалы об обстоятельствах аспирантуры Вербицкого в Нацполицию для проверки.

В частности, в обращениях поднимается вопрос о возможном использовании аспирантуры для получения отсрочки.

Напомним, что бывший заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий оказался среди студентов в возрасте 25+. Он якобы учится на дневной форме в аспирантуре Национального университета «Одесская политехника», что и дает ему официальное право на отсрочку от мобилизации.

В Минобразования отказались предоставить информацию об образовании скандального экс-прокурора Дмитрия Вербицкого, сославшись на конфиденциальность.

Однако всё закончилось тем, что Национальный университет «Одесская политехника» и его обособленное структурное подразделение — Одесский автомобильно-дорожный профессиональный колледж — в 2025 году стали объектами внеплановых проверок Государственной службы качества образования Украины. Проверка касалась, в частности, того, как в этих учебных заведениях принимали на обучение и организовывали образовательный процесс для военнообязанных мужчин.

Читай нас в