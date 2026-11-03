W Ukrainie rozpoczęło się sezonowe zakaz łowienia dla wędkarzy: gdzie nie wolno łowić

W Ukrainie od 1 listopada 2026 r. obowiązuje coroczny zakaz połowów zasobów biologicznych w wodach zimowiskowych. Ograniczenia będą obowiązywać do początku wiosenno-letniego okresu tarła w 2027 r.

Szef Państwowej Agencji Rybołówstwa Ihor Klymenok podkreślił, że w tym okresie organizmy wodne są szczególnie wrażliwe, dlatego przestrzeganie ograniczeń ma kluczowe znaczenie dla zachowania populacji ryb. Stworzone warunki pozwolą zasobom biologicznym spokojnie przetrwać zimę i odpowiednio przygotować się do wiosennego tarła.

Oddziały terytorialne Państwowej Agencji Rybołówstwa wydały już odpowiednie zarządzenia zawierające zatwierdzone wykazy i granice zimowisk, w których połowy ryb są całkowicie zabronione.

Z listą miejsc, w których obowiązuje zakaz wędkowania, można zapoznać się na regionalnych stronach internetowych patrolu ochrony ryb.

Źródło: Państwowa Agencja ds. Rozwoju Melioracji, Gospodarki Rybnej i Programów Żywnościowych Ukrainy.

Od 10 października 2026 r. do 1 marca 2027 r. w obwodach zakarpackim, iwano-frankowskim, lwowskim i czerniowieckim obowiązywać będzie zakaz połowów pstrąga potokowego.

Organy ścigania wszczęły postępowanie karne w sprawie zanieczyszczenia rzeki Zbrucz oraz masowego wymierania ryb na terenie gminy Skala-Podolska w obwodzie tarnopolskim. Specjaliści Państwowej Inspekcji Ekologicznej ustalili prawdopodobne miejsce zrzutu substancji chemicznych i wykryli w wodzie przekroczenie dopuszczalnych stężeń amonu, azotanów, azotynów oraz wskaźnika biochemicznego zużycia tlenu.

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