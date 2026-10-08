Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej oświadczyła, że zniszczyła 82 cele wojskowe Huti w prowincjach Saada, Al-Hudajda, Al-Dżauf i Marib w Jemenie. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na rzecznika koalicji Turkiego al-Malikiego.

Uderzenia w magazyny i centra dowodzenia

Według al-Malikiego wśród celów znalazło się 11 schronów dla rakiet balistycznych w górskich rejonach prowincji Saada. Koalicja poinformowała również o uderzeniach w centra dowodzenia i kontroli, systemy łączności, magazyny rakiet i broni, a także kwatery główne Huti.

Przedstawiciel koalicji powiązał operację z atakami Huti na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie oraz Międzynarodowy Port Lotniczy Abha w południowo-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Oświadczył, że ataki na ludność cywilną i obiekty cywilne nie pozostaną bezkarne.

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Ataki na lotniska Arabii Saudyjskiej

Wcześniej tego samego dnia Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego Arabii Saudyjskiej poinformował o trzech zabitych i 36 rannych w wyniku ataków na lotniska w Abha i im. Króla Chalida we wtorek i środę. Koalicja oświadczyła również, że przechwyciła i zniszczyła rakietę balistyczną wystrzeloną przez Huti na północ od Rijadu. We wtorek informowała o przechwyceniu i zniszczeniu kolejnej rakiety balistycznej skierowanej na Chamis Muszajt na południu Arabii Saudyjskiej.

Według agencji nasilenie działań zbrojnych w Jemenie rozpoczęło się w lipcu po okresie względnego spokoju, który nastąpił po rozejmie wynegocjowanym przy pośrednictwie ONZ w kwietniu 2022 roku. We wrześniu Huti mieli, według doniesień, zająć strategiczne pozycje w prowincjach Al-Hudajda i Taizz, w tym portowe miasto Mocha, a następnie posunąć się w kierunku wyspy Majjun w cieśninie Bab al-Mandab.

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