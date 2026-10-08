W Kenii pochowano mężczyznę, który został pierwszym w kraju pacjentem z potwierdzoną Ebolą i zmarł na tę chorobę. Pogrzeb odbył się w środę na cmentarzu Langata, około 7 kilometrów na południowy zachód od centralnej dzielnicy biznesowej Nairobi, z zachowaniem rygorystycznych protokołów przeciwepidemicznych.

Osoby kontaktowe

Liczba osób, które miały kontakt z pacjentem, wzrosła z 55 do 57. Sekretarz gabinetu Kenii ds. zdrowia Aden Duale poinformował, że 10 z nich przebywa w ośrodku kwarantanny i codziennie przechodzi monitoring objawów w Szpitalu Narodowej Służby Policji w Nairobi.

Według urzędnika, zintensyfikowano działania mające na celu odnalezienie pozostałych osób kontaktowych. W chwili jego oświadczenia udało się zlokalizować około 17 osób, które już przybyły do wyznaczonego miejsca.

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Przypadek zawleczony z DR Konga

Jak informuje Anadolu Agency, zmarły był obywatelem Kenii i mieszkał w Demokratycznej Republice Konga. Tam zachorował, po czym dotarł drogą lądową przez Ugandę i 3 października przyleciał do Nairobi.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Nairobi i odizolowany. Badania laboratoryjne potwierdziły chorobę wywołaną przez ebolawirusa Bundibugyo — rzadką ciężką wirusową gorączkę krwotoczną. Duale podkreślił, że w Kenii obecnie nie ma ogniska Eboli, a jedyny potwierdzony przypadek został zawleczony z DR Konga.

Od czasu wzmocnienia gotowości na Ebolę w kraju przebadano ponad 652 tysiące podróżnych, przetestowano 267 podejrzanych próbek i przeszkolono niemal 5 tysięcy pracowników medycznych w zakresie profilaktyki i prowadzenia przypadków choroby.

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