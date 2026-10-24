W nocy z 23 na 24 października na tymczasowo okupowanym Półwyspie Krymskim doszło do zakrojonych na szeroką skalę przerw w dostawach energii elektrycznej.

Awaria objęła Symferopol, Sewastopol, Jałtę i Wielką Jałtę, Teodozję, Eupatorię, Dżankoj, Alusztę, Kercz, Armiansk, Krasnoperekopsk, Sudak, a także dziesiątki rejonów i miejscowości, w tym rejonach Bachczysarajskim, Biełogorskim, Kirowskim, Sackim i innych. Według wstępnych informacji bez prądu pozostały również okupowane terytoria obwodów chersonskiego i zaporoskiego.

Władze okupacyjne potwierdziły poważną sytuację awaryjną. Szef Sewastopola Michaił Razwożajew oświadczył, że miasto tymczasowo pozostało bez dostaw energii elektrycznej w wyniku ataku na infrastrukturę energetyczną poza granicami Sewastopola. Doradca szefa okupacyjnej administracji Krymu Oleg Krjučkow poinformował również o awarii sieci energetycznych poza półwyspem. Z dodatkowych danych wynika, że problemy mogły dotknąć podstację wysokiego napięcia 500 kV w Tamanie w obwodzie krasnodarskim Federacji Rosyjskiej.

W obiektach zapewniających funkcjonowanie miasta oraz w sektorze społecznym wprowadzono specjalny tryb pracy z przejściem na rezerwowe źródła zasilania. Następnie władze okupacyjne rozpoczęły stopniowe przywracanie dostaw energii elektrycznej w miarę wzrostu mocy sieci. Przywrócenie dostaw energii elektrycznej odnotowano w Jałcie, Gurzufie, Ałuszcie oraz częściowo w Symferopolu. Jednak w niektórych miastach, w szczególności w Symferopolu i Jałcie, wkrótce ponownie nastąpiła przerwa w dostawach prądu z powodu niestabilności systemu energetycznego.

Źródło: „Krymski Wiatr”.

W nocy z 24 na 25 października w rosyjskim Rostowie po wybuchach doszło do przerw w dostawach energii elektrycznej i wybuchł pożar. Część miasta pozostała bez prądu.

24 października w rosyjskim mieście Togliatti w obwodzie samarskim rozległa się seria potężnych wybuchów, po których wybuchł rozległy pożar. Według wstępnych informacji drony zaatakowały zakład „Togliattikauchuk”.

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