Rosyjski dron przeprowadził celowy atak na gospodarstwo rolne w rejonie Konotop w obwodzie sumskim. W wyniku uderzenia zginęła pracownica gospodarstwa, a cztery inne osoby odniosły obrażenia.

Kobieta znajdowała się w epicentrum wybuchu. Za kilka dni miała skończyć 32 lata.

Dwie osoby poszkodowane przewieziono do szpitala. Według wstępnych danych odniosły one lekkie obrażenia. W wyniku ataku zginęły i zostały ranne również zwierzęta.

Na miejscu działają odpowiednie służby. Informacje o skutkach rosyjskiego ataku są wciąż weryfikowane.

Informację tę przekazał szef obwodowej administracji wojskowej w Sumach, Oleg Grigorow.

W obwodzie kijowskim w wyniku ataku Rosji zapaliła się farma i pięciopiętrowy budynek.

W Browarach w obwodzie kijowskim w wyniku upadku szczątków zestrzelonego rosyjskiego drona wybuchł pożar na terenie zakładu przemysłowego. Pożar wybuchł w okolicy strefy przemysłowej. Według wstępnych informacji nie ma ofiar.

W dzielnicy Solomjanska w Kijowie po rosyjskim ataku odnotowano upadek odłamków na budynek placówki edukacyjnej. Informacje na temat charakteru zniszczeń i ewentualnych ofiar są obecnie weryfikowane.

Dowódca rosyjskiej jednostki Achmat stanie przed sądem za ataki na infrastrukturę cywilną w obwodzie sumskim.

Nowe zagrożenia ze strony Rosji zmusiły do wzmocnienia obrony obwodu sumskiego.

Rosjanie ostrzelali obwód sumski prawie 60 razy w ciągu doby

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