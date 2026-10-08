В Киеве в результате атаки со стороны РФ погибли три человека
В Соломенском районе Киева 8 октября в результате очередной атаки РФ погибли два человека, ещё трое получили ранения.
На месте удара разрушен металлический ангар для хранения краски. Пожар охватил площадь около 500 кв. м.
В Шевченковском районе на открытой территории загорелись автомобили. Тушение затруднилось из-за повторного попадания.
Спасатели уже ликвидировали все пожары. По данным Нацполиции, с начала суток в результате атак РФ на Киев погибли три человека.
Источник: ГСЧС Украины
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