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Новости Киев

В Киеве в результате атаки со стороны РФ погибли три человека

UA NEWS 08 Октября 2026 14:56
В Киеве в результате атаки со стороны РФ погибли три человека

В Соломенском районе Киева 8 октября в результате очередной атаки РФ погибли два человека, ещё трое получили ранения.

На месте удара разрушен металлический ангар для хранения краски. Пожар охватил площадь около 500 кв. м.

В Шевченковском районе на открытой территории загорелись автомобили. Тушение затруднилось из-за повторного попадания.

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Спасатели уже ликвидировали все пожары. По данным Нацполиции, с начала суток в результате атак РФ на Киев погибли три человека.

Источник: ГСЧС Украины

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