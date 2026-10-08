В Киевской области в пяти населенных пунктах ухудшилось качество воздуха

В пяти населенных пунктах Киевской области временно ухудшилось качество атмосферного воздуха. Речь идет об Иванкове, Боярке, Вишневом, Обухове и Броварах.

«По результатам наблюдений мониторинговых постов, основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль. В то же время ситуация постепенно улучшается, уровень загрязнения имеет тенденцию к снижению. При длительном воздействии мелкодисперсная пыль может вызывать дискомфорт при дыхании у людей пожилого возраста, людей, чувствительных к раздражениям, и детей», — говорится в сообщении.

В частности, до улучшения ситуации специалисты советуют держать окна закрытыми, не находиться длительное время на открытом воздухе и пить достаточно воды. Если дома есть очиститель воздуха, его рекомендуют включить на максимальный режим.

В других населенных пунктах Киевской области превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось.

Отмечается, что уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Качество воздуха в Киеве резко изменилось: данные на 7 октября.

Напомним, в Киеве в результате ночной атаки погибли как минимум два человека.

Ранее в Киеве отремонтировали поврежденный дроном Северный мост.

Утром 4 октября во время атаки с использованием дронов российский шахид взорвался на проезжей части Северного моста в Киеве.

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