В Киевской области в пяти населенных пунктах ухудшилось качество воздуха
В пяти населенных пунктах Киевской области временно ухудшилось качество атмосферного воздуха. Речь идет об Иванкове, Боярке, Вишневом, Обухове и Броварах.
«По результатам наблюдений мониторинговых постов, основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль. В то же время ситуация постепенно улучшается, уровень загрязнения имеет тенденцию к снижению. При длительном воздействии мелкодисперсная пыль может вызывать дискомфорт при дыхании у людей пожилого возраста, людей, чувствительных к раздражениям, и детей», — говорится в сообщении.
В частности, до улучшения ситуации специалисты советуют держать окна закрытыми, не находиться длительное время на открытом воздухе и пить достаточно воды. Если дома есть очиститель воздуха, его рекомендуют включить на максимальный режим.
В других населенных пунктах Киевской области превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось.
Отмечается, что уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
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Напомним, в Киеве в результате ночной атаки погибли как минимум два человека.
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