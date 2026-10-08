В Киеве в районе жилого квартала «Новая Англия» упал российский дрон «Герань-5»

Утром 8 октября Киев пережил уже несколько атак вражеских беспилотников. После очередной атаки подбитая «Герань-5» упала прямо рядом с дорогой в районе ЖК «Новая Англия».



Об этом сообщают Telegram-каналы.

По предварительной информации, несколько человек получили ранения.

Напомним, что в Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате российского удара по 12-этажному дому в Деснянском районе погибли два человека. Еще четверо жителей пострадали, среди них двое детей.

В среду российские войска атаковали Борщаговский химико-фармацевтический завод (БХФЗ), который является одним из крупнейших украинских производителей на фармацевтическом рынке.

Утром 7 октября Россия нанесла массированный удар по Полтавской области крылатыми ракетами и ударными дронами. Взрывы раздавались в Кременчуге, а также в Александрии Кировоградской области.

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