В Киеве из-за перекрытия Южного моста изменили маршруты метро и автобусов

В Киеве в понедельник, 12 октября, временно изменили маршруты поездов метро и автобусов из-за перекрытия движения на Южном мосту.

Поезда зеленой линии курсируют на отдельных участках, а автобусы № 22 и № 91 следуют через Дарницкий мост.

Поезда зеленой линии метро курсируют на двух участках:

между станциями «Сырец» — «Выдубичи» ;

между станциями «Осокорки» — «Червоный хутор».

В то же время автобусы № 22 и № 91 временно изменили маршрут и курсируют через Дарницкий мост.

В КГГА напомнили, что во время воздушных тревог столичная метрополитен работает как укрытие, поэтому на платформах находится много людей. Из соображений безопасности во время длительных воздушных тревог также может изменяться движение поездов на красной линии метро.

О дальнейших изменениях и возобновлении транспортного сообщения на Южном мосту сообщат дополнительно.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. О возобновлении движения в обычном режиме обещают сообщить дополнительно.

Напомним, в Киеве 11 октября временно прекратили водоснабжение в части Соломенского, Голосеевского, Шевченковского и Святошинского районов. Как сообщили в «Киевводоканале», причиной стали перебои в работе системы энергоснабжения.

Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября пропало электричество в четырёх районах.

Ранее были обнародованы графики отключения света в Киевской области 11 октября.

Также киевлян предупредили о риске перебоев с электричеством и водой и дали рекомендации.

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