У Києві через перекриття Південного мосту змінили рух метро та автобусів

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У Києві в понеділок, 12 жовтня, тимчасово змінили рух поїздів метро та автобусів через перекриття руху на Південному мосту.

Поїзди зеленої лінії курсують на окремих ділянках, а автобуси № 22 та № 91 прямують через Дарницький міст.

Поїзди зеленої лінії метро курсують на двох ділянках:

між станціями «Сирець» — «Видубичі» ;

між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір».

Водночас автобуси № 22 та № 91 тимчасово змінили маршрут і курсують через Дарницький міст.

У КМДА нагадали, що під час повітряних тривог столичне метро працює як укриття, тому на платформах перебуває багато людей. З міркувань безпеки під час тривалих повітряних тривог також можуть змінювати рух поїздів на червоній лінії метро.

Про подальші зміни та відновлення транспортного сполучення на Південному мосту повідомлять додатково.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Про відновлення руху в звичайному режимі обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, у Києві 11 жовтня тимчасово припинили водопостачання у частині Солом’янського, Голосіївського, Шевченківського та Святошинського районів. Як повідомили в «Київводоканалі», причиною стали перебої в роботі системи енергопостачання.

Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.

Раніше було оприлюднено графіки відключення світла на Київщині 11 жовтня.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

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