W Kijowie, w okolicy dzielnicy mieszkaniowej Nowa Anglia, spadł rosyjski dron „Geran-5”
Rankiem 8 października Kijów doświadczył już kilku ataków wrogich dronów. Po kolejnym ataku uszkodzony dron „Geran-5” spadł tuż obok drogi w okolicy osiedla „Nowa Anglia”.
Informują
o tym kanały Telegramu.
Według wstępnych informacji kilka osób odniosło obrażenia.
Przypomnijmy, że w Kijowie rano 8 października w wyniku rosyjskiego uderzenia w 12-piętrowy budynek w dzielnicy Desniańska zginęły dwie osoby. Czterech mieszkańców odniosło obrażenia, w tym dwoje dzieci.
W środę rosyjskie wojska zaatakowały Borszczagowski Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny (BZCF), który jest jednym z największych ukraińskich producentów na rynku farmaceutycznym.
Rano 7 października Rosja przeprowadziła masowany atak na obwód poltawski przy użyciu rakiet skrzydłowych i dronów bojowych. Wybuchy rozległy się w Kremenczuku, a także w Aleksandrii w obwodzie kirowogradzkim.