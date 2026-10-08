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Wiadomości Kijów

W Kijowie, w okolicy dzielnicy mieszkaniowej Nowa Anglia, spadł rosyjski dron „Geran-5”

UA NEWS 08 października 2026 09:33
W Kijowie, w okolicy dzielnicy mieszkaniowej Nowa Anglia, spadł rosyjski dron „Geran-5”

Rankiem 8 października Kijów doświadczył już kilku ataków wrogich dronów. Po kolejnym ataku uszkodzony dron „Geran-5” spadł tuż obok drogi w okolicy osiedla „Nowa Anglia”.

Informują 
o tym kanały Telegramu. 

Według wstępnych informacji kilka osób odniosło obrażenia. 

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Przypomnijmy, że w Kijowie rano 8 października w wyniku rosyjskiego uderzenia w 12-piętrowy budynek w dzielnicy Desniańska zginęły dwie osoby. Czterech mieszkańców odniosło obrażenia, w tym dwoje dzieci.

W środę rosyjskie wojska zaatakowały Borszczagowski Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny (BZCF), który jest jednym z największych ukraińskich producentów na rynku farmaceutycznym. 

Rano 7 października Rosja przeprowadziła masowany atak na obwód poltawski przy użyciu rakiet skrzydłowych i dronów bojowych. Wybuchy rozległy się w Kremenczuku, a także w Aleksandrii w obwodzie kirowogradzkim.

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