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У Києві в районі житлового кварталу Нова Англія впав російський дрон Герань-5

UA NEWS 08 Жовтня 2026 09:33
У Києві в районі житлового кварталу Нова Англія впав російський дрон Герань-5

Вранці 8 жовтня Києві пережив вже кілька атак ворожих безпілотників. Після чергової атаки підбита «Герань-5» впала прямо поруч з дорогою в районі ЖК «Нова Англія».


Про це повідомляють телеграм-канали. 

За попередньою інформаціює, кілька людей отримали поранення. 

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Нагадаємо, що у Києві станом на ранок 8 жовтня внаслідок російського удару по 12-поверховому будинку в Деснянському районі загинули двоє людей. Ще четверо мешканців постраждали, серед них двоє дітей.

У середу російські військаатакували Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод (БХФЗ), який є одним із найбільших українських виробників на фармацевтичному ринку. 

Вранці 7 жовтня Росія завдала масованого удару по Полтавській області крилатими ракетами та ударними дронами. Вибухи лунали у Кременчуці, а також в Олександрії Кіровоградської області.

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