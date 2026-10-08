У Києві в районі житлового кварталу Нова Англія впав російський дрон Герань-5

Вранці 8 жовтня Києві пережив вже кілька атак ворожих безпілотників. Після чергової атаки підбита «Герань-5» впала прямо поруч з дорогою в районі ЖК «Нова Англія».



Про це повідомляють телеграм-канали.

За попередньою інформаціює, кілька людей отримали поранення.

Нагадаємо, що у Києві станом на ранок 8 жовтня внаслідок російського удару по 12-поверховому будинку в Деснянському районі загинули двоє людей. Ще четверо мешканців постраждали, серед них двоє дітей.

У середу російські військаатакували Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод (БХФЗ), який є одним із найбільших українських виробників на фармацевтичному ринку.

Вранці 7 жовтня Росія завдала масованого удару по Полтавській області крилатими ракетами та ударними дронами. Вибухи лунали у Кременчуці, а також в Олександрії Кіровоградської області.

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