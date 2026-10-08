В четырёх районах Киева возможны перебои с водоснабжением
В Киеве из-за проблем с электроснабжением отдельных водопроводных объектов наблюдается снижение давления в сети. Причиной стало падение напряжения в электросети.
В настоящее время перебои могут возникать в правобережной части столицы, в частности в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. В некоторых домах водоснабжение может временно прекратиться.
Стабильное водоснабжение будет восстановлено после нормализации электроснабжения водопроводных объектов.
Специалисты «Киевводоканала» совместно с энергетиками работают над устранением проблемы и принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления стабильного водоснабжения.
«Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», — говорится в сообщении.
Об этом сообщает «Киевводоканал».
Напомним, что на правом берегу Киева перебои с водой из-за проблем с электричеством.
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