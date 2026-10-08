В четырёх районах Киева возможны перебои с водоснабжением

В Киеве из-за проблем с электроснабжением отдельных водопроводных объектов наблюдается снижение давления в сети. Причиной стало падение напряжения в электросети.

В настоящее время перебои могут возникать в правобережной части столицы, в частности в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. В некоторых домах водоснабжение может временно прекратиться.

Стабильное водоснабжение будет восстановлено после нормализации электроснабжения водопроводных объектов.

Специалисты «Киевводоканала» совместно с энергетиками работают над устранением проблемы и принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления стабильного водоснабжения. «Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», — говорится в сообщении. Об этом сообщает «Киевводоканал». Напомним, что на правом берегу Киева перебои с водой из-за проблем с электричеством. Россия нанесла удар по транспортной инфраструктуре Запорожья. Также РФ нанесла удар по Днепру баллистическими ракетами, повреждено предприятие.

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