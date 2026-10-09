В Киеве женщине предъявили подозрение в сбыте психотропных веществ через такси

Жители Печерского района Киева сообщили о подозрении в незаконной сбыте особо опасных психотропных веществ через службу такси. За содеянное подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оперативники Печерского управления полиции зафиксировали, как фигурантка передала водителю такси пять пакетиков с запрещенными веществами и указала адреса доставки. Полицейские перехватили «заказ», а экспертиза установила, что в изъятых пакетах содержались психотропные вещества PVP и амфетамин.

Следователи под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры сообщили киевлянке о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время фигурантка находится под стражей.

Источник: Полиция Киева.

Пограничники Волынского отряда пресекли две попытки перевозки наркотиков через украинско-польскую границу. В обоих случаях запрещенные вещества обнаружили служебные собаки, обученные поиску наркотиков.

Правоохранители разоблачили и задержали девять участников организованной преступной группы, которые массово сбывали наркотические и психотропные вещества по всей Украине, в частности военнослужащим. Спецоперация была проведена при содействии Военной службы правопорядка, сотрудников Нацполиции и спецподразделения «КОРД».

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