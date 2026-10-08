В Киеве в трёх районах зафиксированы повторно перебои с водоснабжением

В правобережной части Киева вновь наблюдается снижение давления в водопроводной сети. Причиной стало повторное отключение электроэнергии на отдельных водопроводных объектах столицы.

Из-за перебоев в работе системы водоснабжения снижение давления в настоящее время фиксируется в Шевченковском, Соломенском и Голосеевском районах Киева.

В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.

Как отмечают специалисты, стабилизация давления в водопроводной сети начнется после восстановления электроснабжения водопроводных объектов.

В то же время для полноценного восстановления работы системы водоснабжения потребуется определенное время.

Специалисты «Киевводоканала» контролируют ситуацию и принимают необходимые меры, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное водоснабжение в столице.

В компании принесли извинения киевлянам за временные неудобства и поблагодарили за понимание.

Об этом сообщает «Киевводоканал».

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, в Киеве и нескольких областях по распоряжению «Укрэнерго» введены аварийные отключения электроэнергии. В связи с этим ранее обнародованные плановые графики отключений временно не действуют.

Утром 8 октября, после очередной атаки российских террористов на Киев, в столице ввели экстренные отключения света.

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