У Києві внаслідок атаки РФ загинули троє людей

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У Солом’янському районі Києва 8 жовтня внаслідок чергової атаки РФ загинули двоє людей, ще троє постраждали.

На місці удару зруйновано металевий ангар для зберігання фарби. Пожежа охопила площу близько 500 кв. м.

У Шевченківському районі на відкритій території загорілися автомобілі. Гасіння ускладнилося через повторне влучання.

Рятувальники вже ліквідували всі пожежі. За даними Нацполіції, від початку доби внаслідок атак РФ на Київ загинули троє людей.

Джерело: ДСНС України

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