Флоренс Пью: карьера, редкое заболевание и личная жизнь голливудской звезды

30-летняя Флоренс Пью — одна из самых ярких актрис современного Голливуда, которая поражает зрителей разноплановыми ролями. Она сыграла Эми Марч в «Маленьких женщинах», Дани в фильме ужасов «Солнцестояние», психиатра Джин Татлок в «Опенгеймере» и принцессу Ирулан в «Дюне». Её актёрский талант не ограничивается одним амплуа.

1 октября на Netflix состоялась премьера сериала «К востоку от Эдема», снятого по одноимённому роману Джона Стейнбека. В проекте, привлекшем внимание зрителей, Флоренс Пью сыграла Кэти — женщину, пережившую тяжелое детство и жестокое насилие.

На фоне новых профессиональных достижений актрисы вспомним самые интересные факты из её жизни: первые шаги на сцене, музыкальные увлечения, редкое заболевание, отношение к стандартам красоты и историю её романтических отношений.

Детство и первые шаги в актерстве

Флоренс Пью выросла в дружной, творческой и обеспеченной семье. Её мать работает танцовщицей и преподаёт танцы, а отец владеет сетью ресторанов в Оксфорде.

Актриса училась в двух частных школах Оксфорда — Wychwood и St Edward’s. Среди выпускников последней — Лоуренс Оливье и Эмилия Кларк. Однако сама Пью считает, что престижное образование не сыграло определяющей роли в её профессиональном становлении.

Впервые магию сцены Флоренс ощутила в шестилетнем возрасте, когда сыграла Деву Марию на школьном рождественском празднике. Она решила, что её героиня должна говорить с североанглийским акцентом, и эта затея несказанно рассмешила зрителей.

«Помню, как я прихрамывала на сцену и громко заявляла с йоркширским акцентом: “Ой, у меня же варикозное расширение вен!” Все просто умирали от смеха», — шутила актриса.

За забавным эпизодом скрывалось более важное открытие, которое повлияло на её будущее.

«Именно тогда я впервые поняла, какую силу имеет человек на сцене. Помню, как подумала: “Боже, они ждут меня, слушают каждое моё слово, и я полностью контролирую ситуацию”. Я до сих пор чувствую то же самое. Все следят за каждым твоим словом, а ты можешь заставить их почувствовать именно то, что хочешь», — рассказывала Пью.

Флоренс — третья из четырёх детей в семье. Все они так или иначе связали свою жизнь с актёрством. Её старший брат Тоби Себастьян известен по роли Тристана Мартелла в сериале «Игра престолов», а старшая сестра Арабелла Гиббинс играет в театре.

По словам Пью, между родственниками нет конкуренции. Она также восхищается братом, который старше её на четыре года и начал актёрскую карьеру в 16 лет.

«Я годами наблюдала за ним, поэтому к тому времени, когда сама занялась этим делом, уже примерно понимала суровую реальность индустрии и то, как всё устроено», — вспоминала актриса.

Редкое заболевание Флоренс Пью

В детстве Флоренс неоднократно попадала в больницу из-за проблем с дыхательными путями и астмы. Из-за этого семья даже решила на три года переехать из Англии в Испанию, где более тёплый климат должен был облегчить её состояние.

«Мы переехали туда не только по этой причине, но теперь я очень рада, что у меня было именно такое детство. Я купалась голой в море, ездила по улице на велосипеде в одних трусиках и торговалась с владельцем кондитерской», — вспоминала актриса.

Одной из ролей, принесших Пью широкое признание, стала Дани в фильме ужасов «Солнцестояние» 2019 года. Её героиня становится жертвой жуткого культа. Особенно сильное впечатление производят сцены, в которых Дани рыдает, задыхается от эмоций и издает звуки, похожие на удушающий кашель.

Эти эпизоды были физически изнурительными для актрисы из-за трахеомаляции — заболевания, при котором ослабевает хрящевая ткань стенок трахеи, из-за чего они могут деформироваться под нагрузкой.

Со временем состояние Пью улучшилось. Теперь заболевание в основном напоминает о себе хриплым голосом и сильным кашлем.

В интервью Vogue актриса описывала его как «очень страшный кашель».

Флоренс Пью могла стать певицей

Помимо актёрского таланта, Флоренс обладает музыкальными способностями. В подростковом возрасте она публиковала на собственном YouTube-канале каверы на известные композиции и авторские песни. Для этого она использовала псевдоним Флосси Роуз (Flossie Rose).

В итоге актёрская карьера стала для неё основной, однако Пью не отказалась от пения и написания песен. Она неоднократно подчеркивала, что музыка навсегда останется важной частью её жизни.

В 2023 году актриса выпустила свои дебютные авторские композиции — The Best Part и I Hate Myself. Обе песни вошли в саундтрек к фильму «Хороший человек», в котором она сыграла главную роль.

Мечтала сыграть Эми из «Маленьких женщин»

В детстве бабушка Флоренс Пью читала ей роман Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Девочка всегда представляла себя Эми — самой младшей из сестёр Марч.

Особенно актрисе запомнился эпизод, в котором Эми сжигает книгу своей старшей сестры Джо.

«Помню, как бабушка читала эту сцену, а потом подняла глаза и сказала: “Какая ужасная, ужасная девочка!” Она так эмоционально отреагировала на этот момент, что я хорошо его запомнила. И, конечно, именно Эми была той героиней, за которую хотелось болеть», — рассказывала Пью в программе «The Late Show with Stephen Colbert».

Впоследствии детская мечта актрисы сбылась: в 2019 году она сыграла Эми Марч в экранизации режиссёра Греты Гервиг.

Еще одной ролью, ради которой Пью согласилась на заметные изменения внешности, стала Альмут в романтической драме «Время жить». Ее героиня — шеф-повар, у которой диагностируют рак яичников третьей стадии.

Актриса объяснила, что бритая голова была важна для достоверного воссоздания истории персонажа.

«Для актрисы, которая берётся за такую роль, чрезвычайно важно показать героиню с бритой головой и сам процесс бритья. Для меня это даже не было вопросом. У тебя есть честь сделать что-то со своим телом ради персонажа», — говорила она.

В то же время бритье головы стало для Пью настоящим испытанием. В интервью Vogue в сентябре 2024 года актриса рассказала, что после смены прически её кожа головы стала чрезвычайно чувствительной, а сама она постоянно мерзла.

«Это было очень странно. Моя голова стала настолько чувствительной, а люди постоянно пытались к ней прикоснуться. Казалось, что она буквально ожила», — рассказывала звезда.

Почему Флоренс Пью не обращает внимания на стандарты красоты

Флоренс Пью не скрывает, что не собирается худеть или менять фигуру только ради соответствия общественным стандартам красоты.

В июле 2022 года актриса посетила показ Valentino Haute Couture в Риме в розовом платье из прозрачной ткани, сквозь которую были видны соски. Её образ вызвал бурную реакцию в социальных сетях.

«Людей очень возмутило то, что сквозь ткань были видны мои соски. Думаю, их пугает свобода — то, что я чувствую себя комфортно и счастливо в собственном теле», — говорила тогда Флоренс.

По мнению актрисы, эта ситуация продемонстрировала, насколько общество боится естественного человеческого тела. Она также подчеркнула, что публичное осуждение женской внешности долгое время использовалось как способ ограничивать женщин.

После скандала Пью ответила критикам в Instagram. Она призналась, что её удивило, насколько легко мужчины готовы публично унижать женское тело. По словам актрисы, с годами она научилась принимать особенности своей внешности, которые в 14 лет считала недостатками.

Личная жизнь Флоренс Пью

Флоренс Пью редко рассказывает о личной жизни. В то же время известно, что она встречается с британским актёром Финном Коулом, сыгравшим Майкла Грея в сериале «Острые козырьки» и Джошуа Коди в «Королевстве животных».

Слухи о романе появились летом 2024 года, когда пару заметили вместе на британском музыкальном фестивале Glastonbury. В октябре того же года Пью подтвердила, что находится в отношениях, однако не стала раскрывать подробностей.

«Мы пытаемся понять, кем мы являемся друг для друга. И впервые я не позволяю себе впадать в эмоциональные колебания. Я даю себе время, чтобы отношения развивались естественно и были настоящими, вместо того чтобы торопить события», — говорила актриса в интервью Vogue.

До этого Флоренс встречалась с режиссером и актером Заком Браффом, известным по сериалу «Клиника». Они были вместе с 2019 по 2022 год. Их отношения часто обсуждали из-за 21-летней разницы в возрасте.

В 2020 году Пью публично встала на защиту возлюбленного, заявив, что никто не имеет права указывать ей, кого любить.

После разрыва актриса объяснила, что они пытались завершить отношения без лишнего внимания со стороны общественности, поскольку не хотели слышать комментарии посторонних о личной жизни.

В 2024 году Пью также рассказала, почему решила публично говорить об их романе. По её словам, она увидела, как травля в интернете влияет на Браффа, их пару и семьи.

«Я хочу защищать человека, с которым нахожусь в отношениях. Неприятно читать самые ужасные вещи о том, кого любишь», — объясняла актриса.

В 2025 году Флоренс призналась, что с самого начала карьеры работала почти без перерывов и из-за этого многое упустила в личной жизни. Теперь она пытается изменить то, что ей в себе не нравится, и больше не хочет пассивно ждать, пока всё сложится само собой.

«Мне даже немного жаль людей, которые во мне влюбляются, ведь со мной непросто! Я сложная — постоянно занята и никогда не могу договориться о свидании».

«Но я не могу просто требовать от кого-то, чтобы он это принимал. Иначе я в конце концов останусь одна. А я этого не хочу — я хочу иметь семью», — призналась звезда.

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