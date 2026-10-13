Фото: актриса Джулианна Мур показала свадьбу сына
Американская актриса Джулианна Мур стала свекровью. Её 28-летний сын Калеб Фрейндлих женился на своей возлюбленной по имени Кибрия.
65-летняя Джулианна Мур воспитывает Калеба вместе с мужем — режиссером Бартоном Фрейндлихом.
Сами молодожёны пока не публикуют много подробностей о торжестве, ограничиваясь сторисами в соцсетях.
Актриса опубликовала первое видео со свадьбы Калеба и его избранницы Кибрии и поздравила молодоженов с этим особенным днём.
«Это случилось! Мы любим, любим, любим вас», — написала Джулианна Мур.
Пока что подробности церемонии и торжества остаются неизвестными. Калеб и Кибрия делятся моментами свадьбы преимущественно в Instagram Stories.
Первое видео со свадьбы звезда опубликовала в Instagram.