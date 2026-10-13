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Новости Культура

Фото: актриса Джулианна Мур показала свадьбу сына

UA NEWS 13 Октября 2026 14:16
Фото: актриса Джулианна Мур показала свадьбу сына

Американская актриса Джулианна Мур стала свекровью. Её 28-летний сын Калеб Фрейндлих женился на своей возлюбленной по имени Кибрия. 

65-летняя Джулианна Мур воспитывает Калеба вместе с мужем — режиссером Бартоном Фрейндлихом. 

Сами молодожёны пока не публикуют много подробностей о торжестве, ограничиваясь сторисами в соцсетях.

Актриса опубликовала первое видео со свадьбы Калеба и его избранницы Кибрии и поздравила молодоженов с этим особенным днём.

«Это случилось! Мы любим, любим, любим вас», — написала Джулианна Мур.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пока что подробности церемонии и торжества остаются неизвестными. Калеб и Кибрия делятся моментами свадьбы преимущественно в Instagram Stories.

Первое видео со свадьбы звезда опубликовала в Instagram.

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