Фото: актриса Джулианна Мур показала свадьбу сына

Американская актриса Джулианна Мур стала свекровью. Её 28-летний сын Калеб Фрейндлих женился на своей возлюбленной по имени Кибрия.

65-летняя Джулианна Мур воспитывает Калеба вместе с мужем — режиссером Бартоном Фрейндлихом.

Сами молодожёны пока не публикуют много подробностей о торжестве, ограничиваясь сторисами в соцсетях.

Актриса опубликовала первое видео со свадьбы Калеба и его избранницы Кибрии и поздравила молодоженов с этим особенным днём.

«Это случилось! Мы любим, любим, любим вас», — написала Джулианна Мур.

Пока что подробности церемонии и торжества остаются неизвестными. Калеб и Кибрия делятся моментами свадьбы преимущественно в Instagram Stories.

Первое видео со свадьбы звезда опубликовала в Instagram.

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