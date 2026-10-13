Шэрон Стоун снялась в винтажных образах украинского бренда

Голливудская актриса Шэрон Стоун стала героиней фотосессии для журнала The Times Style, в ходе которой она позировала в платьях украинского бренда J’amemme. Съемка прошла в ее особняке в Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе.

Для фотосессии актриса выбрала несколько моделей, в частности нежно-розовые платья. Одно из них, в котором Стоун появилась на обложках журнала, стоит около 30 тыс. грн. Другая модель с рюшами, высоким воротником и выразительными плечами оценивается в 64 тыс. грн. Также актриса позировала в черном платье с похожим дизайном.

В J’amemme отметили, что фотосессия должна была передать творческий характер и индивидуальность голливудской звезды.

«Шэрон Стоун в наряде J’amemme — в своём собственном мире. Интимный взгляд на мир Шэрон Стоун, где раскрываются её творческий дух и неповторимая индивидуальность», — говорится в посте бренда.

Съемка была организована при участии фотографа Бенедикт Драммонд и дизайнера Венди Моррисон.

Помимо фотосессии, Стоун дала интервью The Times Style, в котором рассказала о своём доме и его интерьере. По словам актрисы, она обустраивала дом преимущественно винтажными вещами, дополняя их мебелью и предметами современного искусства.

Дом был построен в 1940-х годах. Ранее он принадлежал актёру Монтгомери Клифту. Стоун приобрела недвижимость в 1993 году в запущенном состоянии, а впоследствии превратила её в уютный дом. После смерти матери в марте 2025 года актриса приступила к очередной реконструкции интерьера.

Источник: соцсети бренда

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