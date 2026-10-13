Украинские кинотеатры оказались на грани закрытия из-за убытков

Украинские кинотеатры переживают кризис: посещаемость упала до 10–15 % от довоенного уровня, а большинство сетей работает в убыток и накапливает долги. Если ситуация не изменится, часть заведений может прекратить работу уже через несколько месяцев.

Об этом заявила руководительница Союза кинотеатров Украины и генеральный директор сети «Планета Кино» Наталья Байдан.

По её словам, после начала полномасштабной войны посещаемость «Планеты Кино» сократилась на 60–70%, а длительные воздушные тревоги привели к дальнейшему падению. Кинотеатры не могут покрывать основные расходы на зарплаты, аренду и коммунальные услуги.

Наиболее сложная ситуация в крупных городах. В сентябре из-за воздушных тревог не состоялось около 90% сеансов в Харькове, 80% — в Днепре, 60% — в Киеве. Во Львове и других западных регионах потери составили около 30%.

Представители отрасли предупреждают, что в ближайшее время кинотеатры могут начать банкротиться и закрываться. Особенно уязвимы заведения в небольших городах, где возможности компенсировать убытки ограничены.

Источник: Союз кинотеатров Украины (UCSC)

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