Камалия поразила всех ценой своего самого дорогого платья

Украинская певица Камалия рассказала о стоимости вещей из своего гардероба, назвав цену самого дорогого и самого дешевого наряда.

По словам артистки, её самое дешёвое платье стоит около 1000 долларов, тогда как цена самого дорогого концертного или вечернего наряда достигает 400 тысяч долларов США. При этом певица уточнила, что речь идет исключительно о платьях, а не о ювелирных украшениях или других элементах гардероба.

Источник: интервью Павла Шилька с Камалией.

Камалия рассказала о ссорах с Мохаммадом Захуром после развода.

Украинская певица Камалия продемонстрировала последствия российского удара по бизнес-центру в Киеве, который принадлежит ей и её бывшему мужу Мохаммаду Захуру. Здание пострадало во время атаки РФ 6 июля.

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