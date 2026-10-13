Актриса Сельма Блэр напала на экипаж самолета в аэропорту Нью-Йорка, её арестовали

Американскую актрису Сельму Блэр 12 октября арестовали в аэропорту Нью-Йорка после инцидента на борту самолета. По данным СМИ, во время полета она напала на двух бортпроводников и пыталась открыть дверь самолета.

В результате нападения один из членов экипажа получил рваную рану, а другой — укус.

В обнародованной записи переговоров экипажа с диспетчерской службой также упоминается, что агрессивная пассажирка разбила себе голову о перегородку.

До конца полета 54-летнюю Сельму Блэр зафиксировали. После приземления в аэропорту её ждали медики и полиция.

Даже находясь на носилках, актриса, по сообщениям СМИ, смогла освободить одну ногу и ударила полицейскую по лицу, шее и груди.

Инцидент продолжился и в больнице, куда Блэр доставили для оценки её состояния. Там она, как утверждается, ударила медсестру в грудь.

Сельми Блэр предъявили обвинения по двум эпизодам нападения второй степени. Расследованием дела занимается ФБР. Суд назначил залог в размере 20 тысяч долларов.

Пресс-секретарь актрисы заявил, что инцидент был связан с внезапным ухудшением её здоровья.

«У Сельмы произошла чрезвычайная ситуация со здоровьем, которая привела к действиям, в которых её обвиняют. После приземления она сразу получила медицинскую помощь и сейчас находится в стабильном состоянии», — прокомментировал инцидент представитель Блэр.

Известно, что актриса страдает рассеянным склерозом.

Подобный случай с участием Блэр уже происходил в 2016 году. Тогда из-за эмоционального срыва во время полета актрису пришлось выносить из самолета на носилках.

Позже Сельма объяснила, что причиной ее поведения стало сочетание алкоголя и рецептурных лекарственных препаратов.

Блэр известна по ролям в фильмах «Хеллбой» и «Блондинка в законе».

Об этом сообщает TMZ.

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