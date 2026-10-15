Фил Коллинз пережил отказ органов и семь месяцев в больнице

Британский музыкант Фил Коллинз рассказал, как алкогольная зависимость и серьезные проблемы со здоровьем едва не стоили ему жизни. Во время семейной встречи его дети признались, что боялись потерять отца, а дочь Лили Коллинз плакала от мысли, что её ребёнок может так и не познакомиться с дедушкой. Музыкант также рассказал о длительной госпитализации и подтвердил, что после этого больше не употребляет алкоголь.

Британский музыкант Фил Коллинз, известный как вокалист группы Genesis и исполнитель хитов «In the Air Tonight» и «Another Day in Paradise», откровенно рассказал об одном из самых тяжелых периодов своей жизни. Из-за многолетнего чрезмерного употребления алкоголя его здоровье серьезно ухудшилось. В какой-то момент врачи боролись за его жизнь, а родные не знали, сможет ли он выздороветь.

Об этом 75-летний музыкант рассказал во время интервью в программе «Piers Morgan Uncensored». Он вспомнил семейную встречу в прошлое Рождество, когда дети поделились с ним своими переживаниями по поводу его состояния. По словам Коллинза, родные боялись, что могут больше никогда его не увидеть. Особенно болезненным этот разговор стал для его дочери, актрисы Лили Коллинз.

Лили Коллинз боялась, что её ребёнок не увидит дедушку

Во время рождественской встречи Лили не смогла сдержать эмоций. Теперь она сама воспитывает ребенка, поэтому мысль о возможной потере отца приобрела для неё особое значение. «Лили просто расплакалась, потому что теперь у неё есть ребёнок. Она сказала: “Я никогда не думала, что мой ребенок сможет познакомиться со своим дедушкой”», — рассказал музыкант. Лили Коллинз воспитывает дочь Туве вместе с мужем Чарли Макдавеллом. Появление ребёнка, по словам Фила, сделало осознание того, насколько близко он был к смерти, ещё более острым.

В прошлое Рождество Лили и несколько её братьев и сестёр собрались с отцом в Лондоне. Семья провела вместе четыре дня в отеле. Для них это была возможность побыть рядом после тяжёлого периода и отметить то, что музыканту удалось его пережить. «Это было очень важное событие», — сказал Коллинз. Для семьи эта встреча стала не просто празднованием Рождества. Она напомнила всем, насколько хрупким было здоровье музыканта и как много значит возможность снова проводить время вместе.

В конце 2023 года Коллинза госпитализировали в Швейцарии. Его состояние было настолько тяжелым, что он провёл в больнице около семи месяцев. В какой-то момент музыканта подключили к аппарату жизнеобеспечения.

Врачи не были уверены, что он выживет

Ранее в интервью британскому изданию The Sunday Times Коллинз рассказывал, что его организм начал отказываться. Из-за серьезных проблем с почками и других осложнений врачам пришлось решать, как действовать дальше. Менеджер музыканта связался с его детьми и попросил их приехать в Швейцарию. Ситуация была настолько критической, что близкие готовились к худшему.

«Приходилось принимать решения вроде: “Оставляем ли мы Фила на аппарате жизнеобеспечения?” Мои почки отказывали, органы переставали работать. Люди приезжали прощаться», — вспоминал Коллинз. Музыкант признал, что ему невероятно повезло пережить этот период. Несмотря на серьезные осложнения, он выжил и смог вернуться к жизни вне больницы.

Фил Коллинз полностью отказался от алкоголя

После пережитого Коллинз перестал употреблять алкоголь. По его словам, с тех пор он не сделал ни одного глотка. «С тех пор я не выпил ни капли алкоголя», — заявил музыкант. Его история показывает, насколько разрушительными могут быть последствия длительного чрезмерного употребления алкоголя. Зависимость повлияла не только на здоровье самого Коллинза, но и на его близких, которые переживали за жизнь отца и дедушки.

Теперь музыкант может проводить время с детьми и внучкой. А рождественская встреча в Лондоне стала для семьи поводом ещё раз осознать, что они прошли через чрезвычайно сложное испытание и получили возможность быть вместе. Об этом пишет E!News.

Читай нас в