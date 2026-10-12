Сидни Свини вновь удивила откровенной рекламой после скандала

Актриса Сидни Свини вновь снялась в откровенной рекламе платформы спортивных прогнозов Novig. В новом ролике она позирует в белых трусиках и прикрывает грудь футбольными мячами, шутя о внимании к своей внешности. Видео появилось после критики предыдущей рекламной кампании, которую обвиняли в сексуализации женского спорта.

11 октября Сидни Свини представила новый рекламный ролик платформы Novig, специализирующейся на спортивных прогнозах. В видео 29-летняя звезда сериала «Эйфория» позирует в белых трусиках с логотипом бренда. Грудь она прикрывает двумя футбольными мячами.

В ролике актриса иронизирует над мужчинами, которые уделяют слишком много внимания её нижнему белью. По сюжету, некоторые из них даже составляют таблицы, чтобы делать ставки на то, какого цвета будет её бельё. Свини реагирует на такой интерес с юмором и дает понять, что ему льстит. В конце ролика она подчеркивает, что Novig — это платформа для спортивных прогнозов.

Реклама построена вокруг внешности актрисы и интереса к её личной жизни. В то же время главный рекламный продукт — сервис спортивных прогнозов — появляется в ролике на фоне этих шуток.

Почему предыдущая кампания вызвала критику

Новая реклама появилась после скандала вокруг предыдущей кампании Novig с участием Суини. В сентябре актриса также снималась в довольно откровенном образе, используя спортивный инвентарь, чтобы прикрыть интимные части тела.

Кампания вызвала критику со стороны части спортсменок. Они заявили, что подобная реклама слишком сосредоточена на женской внешности, а не на спортивных достижениях. Среди тех, кто выразил недовольство, была олимпийская чемпионка по плаванию Ариарне Титмус. Она раскритиковала сексуализацию женского спорта в рекламных кампаниях. Другие спортсменки также обратили внимание на то, что женщин в спорте часто оценивают по внешности, тогда как их результаты и профессиональные достижения остаются на втором плане.

Изменила ли актриса подход после скандала

В новом ролике Свини снова использует откровенный образ, но на этот раз добавляет самоиронию и шутки о внимании к своему нижнему белью. В то же время в приведённом материале нет её прямого заявления о том, считает ли она предыдущую кампанию ошибкой, и нет извинений за неё.

Поэтому новая реклама вновь привлекла внимание к актрисе и бренду Novig. А дискуссия вокруг кампаний поднимает более широкий вопрос: где проходит грань между провокационной рекламой, привлекающей внимание, и использованием женской внешности для продвижения продукта. Об этом сообщило издание Page Six.

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