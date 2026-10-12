Тоби Магвайр провел свадебную церемонию своей бывшей жены на Гавайях

Звезда фильмов о «Человеке-пауке» Тоби Магуайр удивил гостей свадьбы своей бывшей жены Дженнифер Майер. Актер не только пришел на торжество, но и лично провел церемонию бракосочетания дизайнерши с бизнесменом Джеффри Огунлеси.

Свадьба состоялась 10 октября 2026 года на Гавайях, в пятизвездочном отеле Four Seasons Resort Lanai. 49-летняя Дженнифер Майер вышла замуж за Джеффри Огунлеси — сына нигерийского миллиардера Адебайо Огунлеси.

По информации People, официальный развод Магвайра и Майер завершился всего за несколько недель до свадьбы. Несмотря на разрыв, бывшие супруги сохранили близкие отношения, а участие актёра в церемонии стало одним из самых неожиданных моментов торжества.

На роскошное торжество пригласили немало известных гостей. Среди них были Леонардо Ди Каприо с возлюбленной Витторией Черетти, Джефф Безос с женой Лорен Санчес, а также актриса Кортни Кокс и другие знаменитости.

Особое внимание привлекла роль Тоби Магвайра, который лично провел свадебную церемонию своей бывшей жены. Такой жест стал свидетельством того, что после развода они продолжают поддерживать теплые отношения.

Тоби Магвайр и Дженнифер Майер поженились в 2007 году, а в 2016-м объявили о разрыве. Документы на развод подали в 2020 году, однако официально процесс завершился только 21 сентября 2026 года.

У бывших супругов двое детей — 19-летняя дочь Руби и 17-летний сын Отис. Оба присутствовали на свадьбе матери.

Ранее Дженнифер Майер рассказывала о хороших отношениях между бывшим мужем и её новым избранником. По словам дизайнерши, они вместе путешествуют, отмечают дни рождения и проводят семейные праздники.

Дженнифер Майер и Джеффри Огунлеси начали встречаться в 2023 году. В августе 2024 года пара обручилась, а в начале 2026-го у них родилась дочь — третий ребенок дизайнерши.

История свадьбы Майер привлекла внимание не только благодаря звездным гостям, но и участию Тоби Магвайра в церемонии. Актёр помог бывшей супруге начать новый этап жизни, продемонстрировав, что после развода бывшие партнёры могут сохранять дружеские и семейные связи.

Ранее португальский футболист Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес поженились на частной церемонии в Португалии. Пара решила отказаться от пышного многолюдного торжества и провести этот важный день в кругу семьи.

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