Во Львове двум детям одновременно пересадили почки от одного донора

Во Львове врачи провели одновременную трансплантацию почек двум девочкам — 2-летней Софии и 4-летней Божене. Обе получили органы от одного посмертного донора — 49-летнего мужчины из Киева.

Операции проводились параллельно на двух операционных столах и длились около пяти часов. Донорские органы медики привезли из Киева, пока во Львове уже проходили первые этапы операций.

Божена из Житомирской области родилась с врождённым пороком мочевыделительной системы и с первых дней жизни находилась на диализе. Её семья ждала трансплантации четыре года.

У Софии из Львовской области почечная недостаточность возникла после тяжелой инфекции с пневмонией. Лечение не помогло восстановить работу почек, поэтому девочка также нуждалась в диализе.

После операций оба ребенка чувствуют себя хорошо. Их семьи поблагодарили врачей и близких донора, которые согласились на посмертное донорство.

Источник: Центр детской медицины

Напомним, во Львове врачи спасли 77-летнего Степана Ребца, у которого обнаружили чрезвычайно редкую опухоль печени размером 25×17 сантиметров. Из-за гормональной активности новообразования организм мужчины терял сахар, а сам пациент из-за критически низкого уровня глюкозы впал в гипогликемическую кому.

До этого специалисты детской больницы Святого Николая Первого медицинского объединения Львова успешно провели сложную операцию по сохранению почки 8-летнему мальчику из Тернопольской области с помощью роботизированной системы Senhance со встроенным искусственным интеллектом.

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