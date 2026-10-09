Заказанный правительством обзор предупредил о риске «системных сбоев» в Национальной службе здравоохранения Англии из-за стремительного роста спроса на помощь в сфере психического здоровья, а также на обследования по поводу синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и аутизма. Об этом сообщает The Guardian.

Обзор под руководством профессора Питера Фонаги длился 10 месяцев и изложен в 607-страничном отчете. Его авторы рекомендовали перейти к системе, при которой доступ к поддержке будет определяться прежде всего потребностями человека, а не наличием формального диагноза. По их мнению, это могло бы сократить многолетнее ожидание диагностики.

Очереди на обследование

В конце прошлого года в Англии более 560 тысяч человек ждали обследования на СДВГ — в 17 раз больше, чем в 2019 году. Еще 254 тысячи человек ожидали диагностического обследования на аутизм. В общей сложности в очередях находились более 800 тысяч человек, причем 90% из них ждали не менее трех месяцев.

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В отчете также указано, что доля людей в возрасте от 16 до 64 лет с распространенными психическими расстройствами выросла с 15,5% в 1993 году до 22,6% в 2024 году. Среди молодежи в возрасте 16–24 лет показатель за этот период увеличился примерно с одного из шести до одного из четырех.

Регулирование частных клиник

Авторы обзора не выявили массовой гипердиагностики аутизма или СДВГ. В то же время они отметили, что риски ошибочных и избыточных диагнозов становятся все более важными для политики и организации услуг. В отчете выражена обеспокоенность последовательностью и качеством обследований, проводимых независимыми поставщиками услуг, а также финансовыми стимулами, связанными с такой деятельностью.

В отчете содержится призыв запретить прямую рекламу таких услуг для населения и обеспечить регулирование всех частных клиник, которые их предоставляют. Министр здравоохранения Иветт Купер заявила, что рекомендации Фонаги будут использованы при подготовке новой стратегии в сфере психического здоровья, которую планируют представить до конца года. Она также пообещала внедрить подход, ориентированный на потребности пациентов, и поручила NHS England определить, как можно быстрее предоставлять консультации, обследования и лечение.

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