一项由政府委托开展的审查警告称，由于对心理健康支持、注意力缺陷多动障碍（ADHD）和自闭症评估的需求迅速增长，英格兰国民医疗服务体系可能面临“系统性失灵”的风险。据《卫报》报道。

由彼得·福纳吉教授领导的审查持续了10个月，并形成了一份607页的报告。报告作者建议转向一种制度，即获得支持主要根据个人需求而非是否拥有正式诊断来决定。他们认为，这可能缩短长达数年的诊断等待时间。

评估排队情况

去年年底，英格兰有超过56万人在等待ADHD评估，比2019年多17倍。另有25.4万人在等待自闭症诊断性评估。等待名单上的人数总计超过80万，其中90%的人等待了至少三个月。

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报告还指出，16至64岁人群中患有常见精神障碍者的比例从1993年的15.5%升至2024年的22.6%。在16至24岁的年轻人中，这一比例在此期间从约六分之一增至四分之一。

私营诊所监管

审查作者没有发现自闭症或ADHD被大规模过度诊断的情况。与此同时，他们指出，错误诊断和过度诊断的风险对政策和服务组织变得日益重要。报告对独立服务提供者进行评估的一致性和质量，以及与此类活动相关的经济激励表示担忧。

报告呼吁禁止面向公众直接宣传此类服务，并确保所有提供此类服务的私营诊所受到监管。卫生大臣伊维特·库珀表示，福纳吉的建议将用于制定新的心理健康战略，该战略计划在年底前公布。她还承诺推行以患者需求为导向的方法，并要求NHS England确定如何更快提供咨询、评估和治疗。

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