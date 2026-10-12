在巴基斯坦卡拉奇，真纳研究生医学中心（JPMC）约25%的癌症患者无法完成治疗。Breastcon 2026会议的与会者称，原因是最新疗法费用高昂以及慈善支持不稳定，Dawn报道。

现代疗法的费用

JPMC是信德省最大的公立三级医院，手术和放射治疗可免费获得。然而，免疫治疗和靶向治疗费用高昂，导致部分患者中断治疗。

JPMC肿瘤科负责人古拉姆·海德尔表示，完整的癌症治疗包括手术、放射治疗、药物和注射，费用为300万至400万巴基斯坦卢比。化疗后并发症的治疗可能进一步增加开支。

他说，患者可获得慈善人士、慈善组织和天课基金的帮助，但这种支持并不持续。药品供应或资金的中断可能使治疗停止，并影响治疗结果。海德尔呼吁实施持续的国家援助，使患者能够完成治疗。

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乳腺癌诊断延误

JPMC医学肿瘤学副教授赛玛·扎胡尔表示，超过60%的乳腺癌患者面临诊断或治疗延误。她列举的因素包括社会压力、恐惧、错误观念和治疗费用。

扎胡尔还提到HER2阳性乳腺癌——这是一种侵袭性疾病形式，肿瘤细胞会产生过量的HER2蛋白。治疗可能需要昂贵的靶向药物，而向Baitul Mal或慈善组织寻求援助有时会进一步推迟治疗的开始。

其他医院的代表呼吁建立全国乳腺癌登记系统，组织筛查，确保获得高质量的本地和仿制药物，并在制定治疗方案时考虑患者的经济能力。

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