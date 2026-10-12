W pakistańskim Karaczi około 25% pacjentów z nowotworami w Jinnah Postgraduate Medical Centre (JPMC) nie może ukończyć leczenia. Uczestnicy konferencji Breastcon 2026 wskazali jako przyczyny wysokie koszty najnowszych metod terapii oraz nieregularne wsparcie charytatywne, informuje Dawn.

Koszt nowoczesnej terapii

W JPMC, największym publicznym szpitalu trzeciego stopnia referencyjności w prowincji Sindh, operacje i radioterapia są dostępne bezpłatnie. Immunoterapia i terapia celowana są jednak kosztowne, przez co część pacjentów przerywa leczenie.

Kierownik oddziału onkologii JPMC Ghulam Haider oświadczył, że pełne leczenie raka, obejmujące operację, radioterapię, leki i zastrzyki, kosztuje 3–4 mln rupii pakistańskich. Wydatki mogą wzrosnąć z powodu leczenia powikłań po chemioterapii.

Jak powiedział, pacjenci otrzymują pomoc od darczyńców, organizacji charytatywnych i funduszy zakatu, jednak takie wsparcie nie jest stałe. Przerwy w dostawach leków lub finansowaniu mogą zatrzymać terapię i wpłynąć na jej wynik. Haider wezwał do wprowadzenia stałej pomocy państwowej, która umożliwiłaby pacjentom ukończenie leczenia.

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Opóźnienia w diagnostyce raka piersi

Saima Zahoor, adiunktka onkologii medycznej w JPMC, poinformowała, że ponad 60% pacjentek z rakiem piersi doświadcza opóźnień w diagnostyce lub leczeniu. Wśród czynników wymieniła presję społeczną, strach, błędne przekonania i koszt terapii.

Zahoor zwróciła również uwagę na HER2-dodatniego raka piersi — agresywną postać choroby, w której komórki guza wytwarzają nadmierną ilość białka HER2. Leczenie może wymagać drogich leków celowanych, a ubieganie się o pomoc w Baitul Mal lub organizacjach charytatywnych czasami dodatkowo opóźnia rozpoczęcie terapii.

Przedstawiciele innych szpitali wezwali do utworzenia krajowego rejestru raka piersi, organizacji badań przesiewowych, zapewnienia dostępu do wysokiej jakości lokalnych i generycznych leków oraz uwzględniania możliwości finansowych pacjentów przy przepisywaniu leczenia.

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