У Карачі чверть онкопацієнтів не завершують лікування через вартість — Dawn

У пакистанському Карачі близько 25% пацієнтів із раком у Медичному центрі післядипломної освіти Джинни (JPMC) не можуть завершити лікування. Причинами учасники конференції Breastcon 2026 назвали високу вартість новітніх методів терапії та нерегулярну благодійну підтримку, повідомляє Dawn.

Вартість сучасної терапії

У JPMC, найбільшій державній лікарні третинного рівня в провінції Сінд, операції та променева терапія доступні безоплатно. Водночас імунотерапія та таргетна терапія коштують дорого, через що частина пацієнтів перериває лікування.

Керівник онкологічного відділення JPMC Гулам Гайдер заявив, що повне лікування раку, яке охоплює операцію, променеву терапію, ліки та інʼєкції, обходиться у 3–4 мільйони пакистанських рупій. Витрати можуть зрости через лікування ускладнень після хіміотерапії.

За його словами, допомогу пацієнтам надають благодійники, благодійні організації та фонди закяту, однак така підтримка не є постійною. Перерви в постачанні ліків або фінансуванні можуть зупиняти терапію та впливати на її результат. Гайдер закликав запровадити постійну державну допомогу, яка дала б пацієнтам змогу завершувати лікування.

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Затримки в діагностиці раку молочної залози

Доцентка медичної онкології JPMC Саїма Захур повідомила, що понад 60% пацієнток із раком молочної залози стикаються із затримками в діагностиці або лікуванні. Серед чинників вона назвала соціальний тиск, страх, хибні уявлення та вартість терапії.

Захур також звернула увагу на HER2-позитивний рак молочної залози — агресивну форму захворювання, за якої пухлинні клітини виробляють надмірну кількість білка HER2. Для лікування можуть знадобитися дорогі таргетні препарати, а звернення по допомогу до Baitul Mal або благодійних організацій іноді додатково затягує початок терапії.

Представники інших лікарень закликали створити національний реєстр раку молочної залози, організувати скринінг, забезпечити доступ до якісних місцевих і генеричних ліків та враховувати фінансові можливості пацієнтів під час призначення лікування.

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